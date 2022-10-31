Продаж iPhone 14 продовжує падати з кожним тижнем. Подібна тенденція спостерігається в Китаї, і цей ринок вважається одним із найбільших для смартфонів.

Це серйозна проблема для компанії, оскільки її смартфони раніше були стійкими до економічної кризи в усьому світі.

За даними аналітиків, продаж iPhone в Китаї впав на 27% за останні сім днів – це вже третій тиждень поспіль зі спадом. Примітно, що негативна тенденція зараз для смартфонів Apple є гіршою, ніж у виробників Android-смартфонів.

Зараз дивляться

– Це нарощувана негативна тенденція для ринку смартфонів, але особлива проблема для ланцюжка постачання iPhone, – заявив аналітик Jefferies Едісон Лі.

Проблема стосується не тільки Apple – попит на ринку смартфонів знизився через зростання відсоткових ставок та цін на електроніку. Що стосується ринку Китаю, то тут ситуація ще гірша через обмеження Covid-19, з яким місцева влада бореться досі.

Втім, вся надія на вихід iPhone 15 – майбутній флагман з’явиться у титановому корпусі та без фізичних кнопок. Інсайдери запевняють, що у вересні 2023 року світові покажуть версію Ultra у надміцному корпусі, а також із сенсорними панелями замість кнопок.