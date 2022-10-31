Продажи iPhone 14 продолжают падать с каждой неделей. Подобная тенденция наблюдается в Китае, и этот рынок считается одним из самых крупных для смартфонов.

Это серьезная проблема для компании, поскольку ее смартфоны ранее были устойчивыми к экономическому кризису во всем мире.

По даннім аналитиков, продажи iPhone в Китае упали на 27% за последние семь дней — это уже третья неделя подряд со спадом. Примечательно, что негативная тенденция сейчас для смартфонов Apple хуже, чем у производителей Android-смартфонов.

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— Это нарастающая негативная тенденция для рынка смартфонов, но особая проблема для цепочки поставок iPhone, — заявил аналитик Jefferies Эдисон Ли.

Проблема касается не только Apple — спрос на рынке смартфонов снизился из-за роста процентных ставок и цен на электронику. Что касается рынка Китая, то здесь ситуация еще хуже из-за ограничений Covid-19, с которым местные власти борются до сих пор.

Впрочем, вся надежда на выход iPhone 15 — будущий флагман появится в титановом корпусе и без физических кнопок. Инсайдеры уверяют, что в сентябре 2023 года миру покажут версию Ultra в сверхпрочном корпусе, а также с сенсорными панелями вместо кнопок.