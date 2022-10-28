Майбутній iPhone 15 позбавлять фізичних кнопок. Тепер на бічних панелях флагманів від Apple буде розміщено спеціальні чутливі панелі.

Про це заявив у Twitter авторитетний інсайдер Мінґ-Чі Куо, прогнози якого найчастіше збуваються.

Так, замість клавіш регулювання гучності та блокування екрана будуть чутливі панелі, які оснастять моторчиками Taptic Engine – з їхньою допомогою можна отримати відгук та тактильну віддачу.

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Подібне рішення вже використовувалося в смартфонах Apple, хоч і не в найновіших. Йдеться про iPhone 7 та iPhone 8, які отримали передову на той момент кнопку Home. Її раніше називали напівмеханічною, хоч вона була сенсорною. За допомогою двигуна створювалося відчуття натискання.

Цікаво, що подібних технологій зараз не зустріти у конкурентів з Android. Мінг-Чі Куо вважає, що вперше заміну кнопкам нам покажуть в iPhone 15, і вже у 2023-2024 роках система з’явиться на флагманах інших виробників.

Втім, наступного року будуть й інші зміни для смартфонів від американської корпорації – майбутні iPhone отримають роз’єм зарядки USB-C, і на цей крок у компанії Apple пішли через нові закони ЄС. Щоправда, у корпорації залишились незадоволеними змінами.