Власти США начали расследование касательно незаконной вывески над штаб-квартирой Twitter в Сан-Франциско. Как оказалось, Маск выставил огромный символ X без согласования с местной администрацией.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Гигантский знак был установлен в пятницу 28 июля как часть ребрендинга Twitter — еще раньше Илон заявил, что с птичками пора прощаться, и теперь сервис получил новый дизайн.

Городская власть заявила, что такие идеи нужно реализовывать после получения разрешения. Даже установка знака привела к конфликту с полицией — правоохранительные органы запретили рабочим снять с крыши здания логотип с синей птицей, поскольку бригада не оградила тротуарную зону для безопасности.

— Для установки этой вывески также необходимо получить разрешение на проектирование. Городские власти открыли дело и начинают расследование, — заявил представитель Департамента строительной инспекции Патрик Ханнан.

Напомним, что, помимо дизайна, Маск анонсировал и другие будущие изменения Twitter. Миллиардер хочет сделать из X универсальный сервис. К примеру, пользователи смогут управлять своими финансами или же публиковать огромные тексты, дополняя их фото и видео.