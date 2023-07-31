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Гигантский знак X: Маск незаконно сменил вывеску над штаб-квартирой Twitter

31 июля 2023, 10:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Getty Images

Власти США начали расследование касательно незаконной вывески над штаб-квартирой Twitter в Сан-Франциско. Как оказалось, Маск выставил огромный символ X без согласования с местной администрацией.

Гигантский знак был установлен в пятницу 28 июля как часть ребрендинга Twitter — еще раньше Илон заявил, что с птичками пора прощаться, и теперь сервис получил новый дизайн.

Городская власть заявила, что такие идеи нужно реализовывать после получения разрешения. Даже установка знака привела к конфликту с полицией — правоохранительные органы запретили рабочим снять с крыши здания логотип с синей птицей, поскольку бригада не оградила тротуарную зону для безопасности.

— Для установки этой вывески также необходимо получить разрешение на проектирование. Городские власти открыли дело и начинают расследование, — заявил представитель Департамента строительной инспекции Патрик Ханнан.

Напомним, что, помимо дизайна, Маск анонсировал и другие будущие изменения Twitter. Миллиардер хочет сделать из X универсальный сервис. К примеру, пользователи смогут управлять своими финансами или же публиковать огромные тексты, дополняя их фото и видео.

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Источник
AP News
Теги
Twitter Илон Маск
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