Американський Forbes оцінив статки двох українських співзасновників компанії Grammarly у $4 млрд у кожного. Вони з оцінкою не згодні, проте інших чітких цифр не називають.

Йдеться про українців Макса Литвина та Олексія Шевченка. Видання порахувало, що після нещодавнього раунду інвестицій, в рамках якого Grammarly оцінили в $13 млрд, статки українців становлять не менше $4 млрд у кожного.

Шевченку та Литвину належить по 35% компанії. Ще близько 22% компанії належить інвесторам. Близько 1% у Дмитра Лідера, який брав участь у запуску Grammarly.

У компанії Grammarly зазначили, що не підтверджують цю інформацію.

– Будь-які розрахунки, проведені редакцією Forbes для оцінки статків наших засновників, некоректні, і не були підтверджені компанією, – зазначила представниця компанії.

У Grammarly зазначили, що компанія приватна і не розкриває інформацію про своїх власників.

Для Grammarly це не перший подібний випадок. У 2020 році український Forbes оцінив статки кожного з трьох засновників сервісу перевірки правопису Grammarly у $250 млн. Тоді вартість компанії була близько $1 млрд, а кожен із засновників володів 25%.

У Grammarly тоді спростували цю оцінку, проте іншої точної інформації не надали.

Що відомом про Grammarly

Grammarly – онлайн-платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спілкуванні англійською мовою. Платформу запустили у 2009 році. Згідно зі статистикою, яка була опублікована у 2020 році, платформою щодня користується не менше 30 млн людей.