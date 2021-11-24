Американский Forbes оценил состояние двух украинских соучредителей компании Grammarly в $4 млрд у каждого. Они с оценкой не согласны, но других четких цифр не называют.

Речь идет об украинцах Максе Литвине и Алексее Шевченко. Издание посчитало, что после недавнего раунда инвестиций, в рамках которого Grammarly оценили в $13 млрд, состояние украинцев составляет не менее $4 млрд у каждого.

Шевченко и Литвин принадлежит по 35% компании. Еще около 22% компании принадлежит инвесторам. Около 1% у Дмитрия Лидера, участвовавшего в запуске Grammarly.

В компании Grammarly отметили, что не подтверждают эту информацию.

— Какие-либо расчеты, проведенные редакцией Forbes для оценки состояния наших учредителей, некорректны, и не были подтверждены компанией, — отметила представительница компании.

В Grammarly отметили, что компания частная и не раскрывает информацию о своих владельцах.

Для Grammarly это не первый подобный случай. В 2020 году украинский Forbes оценил состояние каждого из трех учредителей сервиса проверки правописания Grammarly в $250 млн. Тогда стоимость компании была около $1 млрд, а каждый из учредителей владел 25%.

В Grammarly тогда опровергли эту оценку, однако другой точной информации не предоставили.

Что известно о Grammarly

Grammarly – онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке. Платформа была запущена в 2009 году. Согласно статистике, опубликованной в 2020 году, платформой ежедневно пользуется не менее 30 млн человек.