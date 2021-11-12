Журнал Time опублікував список найкращих винаходів у 2021 році. Серед них — гнучкий смартфон, безпілотна вантажівка та паперова камера.

Озвучування тексту без читання

Читання може стати серйозною проблемою для десятків мільйонів людей. Новий пристрій OrCam Read за $1 990 може читати вголос будь-який фрагмент тексту. Користувачеві достатньо націлити лазер на потрібну частину тексту, і девайс моментально прочитає його вголос потрібною мовою.

Альтернатива дзвінку в поліцію чи швидку

У мережі з’явився застосунок Subdial, який може стати повноцінною альтернативою дзвінку в 911. З його допомогою можна отримати допомогу в різних ситуаціях, в яких поліція та медики не зможуть допомогти з тих чи інших причин.

Передові окуляри віртуальної реальності

Lenovo ThinkReality A3 Smart – це окуляри віртуальної реальності, які дадуть змогу бути на крок ближче до своїх близьких та бізнес-партнерів навіть на відстані.

Екологічно чиста паперова камера

Paper Shoot Camera сподобається любителям фото та відеознімання. Камера унікальна не тільки завдяки своїй компактності, але й екологічності — корпус виконаний з паперу, так що в експлуатації є деякі обмеження.

Унікальний складаний смартфон

Флагманський смартфон Galaxy Fold 3 від Samsung, який може складатися та розкладатися. І хоча такі гаджети вже на ринку кілька років, південнокорейській компанії вдалося суттєво вдосконалити всі технології роботи смартфонів зі складаним екраном.

Надійна пошукова система

За допомогою Neeva можна шукати потрібну інформацію та контент у мережі без страху за свою особисту інформацію. Сервіс покаже результати без реклами та зайвої інформації, що допоможе сфокусуватися тільки на потрібному контенті. Щоправда, за користування сервісом доведеться платити.

Безпілотна електрична вантажівка

Унікальний вантажний транспорт Einride дає змогу транспортувати контейнери та інші габаритні речі. Його особливість – екологічність та безпілотне керування. Для перевезень більше не потрібний водій.

Величезний 3D-принтер

Relativity Space – це найбільший 3D-принтер, який використовує метал. З його допомогою можна робити різні складні компоненти, які неможливо зварити чи вирізати. Він здатний робити різний транспорт без гайок та болтів – наприклад, створити ракету за два місяці.