Компанія Brickmania присвятила LEGO-фігурки українським жінкам-медикам на війні. Про це заявила медик-добровольець Аліна Михайлова, яка стала зразком для однієї з нових фігурок.

Відомо, що свою зовнішність аксесуарам Lego подарувала і Катерина Галушко, яка пішла на фронт після загибелі коханого у березні Маріуполем, та Ганна Архіпова – вона також на фронті у складі бригади Холодний Яр.

Глава Brickmania Ендрю Біркрафт прокоментував цей шляхетний вчинок своєї компанії.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a ???????? medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting ???????? fascism in ???????? today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e

— Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 14, 2022