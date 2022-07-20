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Фігурки LEGO присвятили українським жінкам-медикам: подяка хоробрим героям

20 Липня 2022, 18:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
LEGO

Компанія Brickmania присвятила LEGO-фігурки українським жінкам-медикам на війні. Про це заявила медик-добровольець Аліна Михайлова, яка стала зразком для однієї з нових фігурок.

Відомо, що свою зовнішність аксесуарам Lego подарувала і Катерина Галушко, яка пішла на фронт після загибелі коханого у березні Маріуполем, та Ганна Архіпова – вона також на фронті у складі бригади Холодний Яр.

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Глава Brickmania Ендрю Біркрафт прокоментував цей шляхетний вчинок своєї компанії.

– Версії LEGO деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну з моменту вторгнення Росії. Мій дід був американським медиком під час Другої світової війни, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших людей, які борються із російським фашизмом в Україні. Слава Україні! – заявив Ендрю.

Компанія Brickmania займається кастомізацією оригінальних конструкторів LEGO – їх фантазії можна лише позаздрити. На початку повномасштабного вторгнення в Україну вони створили фігурку Володимира Зеленського, і її продаж пішли на допомогу нашій країні.

Українцям не лише присвячують фігурки, а й нагороджують званнями – Ліна Костенко стала Кавалером Почесного легіону. Це найвище звання у Франції, і його письменниця по праву заслужила.

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Війна в Україні
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