Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Енергодар – це Україна! ТНМК присвятили потужний трек тимчасово окупованому місту

11 Липня 2022, 14:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Енергодар – це Україна! ТНМК присвятили потужний трек тимчасово окупованому місту

Гурт ТНМК (Танок на майдані Конґо) представив нову пісню Енергодар – це Україна. Разом із композицією колектив презентував і кліп.

За назвою треку можна зрозуміти, що пісню ТНМК присвятили українському місту Енергодар, яке розташоване поруч із найбільшою в Європі Запорізькою АЕС. Саме місто понад чотири місяці перебуває в російській окупації.

Зараз дивляться

– Місто-супутник, місто-робітник. Загарбники, росіяни, орки окупували Енергодар. Вони вбивають, катують та тероризують населення, намагаючись залякати, зламати та всіляко запевнити всіх, що окупація – надовго. Це – неправда, оскільки Енергодар – це Україна, – зазначив колектив.

Вони додали, що правда в тому, що Україна єдина і ми ніколи не змиримося з тим, що російська імперія намагається повернути нас у радянські часи і вкрасти у нас частину території.

Режисером кліпу став Юрій Ковальов. У ролі головного героя – соліст ТНМК Фагот.

Читайте також:
Енергодар – це Україна! ТНМК присвятили потужний трек тимчасово окупованому містуМи один за одного без слів: зірки шоу-бізнесу презентували пісню Ми з України

Теги
Енергодар Новий кліп ТНМК
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь