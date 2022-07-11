Гурт ТНМК (Танок на майдані Конґо) представив нову пісню Енергодар – це Україна. Разом із композицією колектив презентував і кліп.

За назвою треку можна зрозуміти, що пісню ТНМК присвятили українському місту Енергодар, яке розташоване поруч із найбільшою в Європі Запорізькою АЕС. Саме місто понад чотири місяці перебуває в російській окупації.

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– Місто-супутник, місто-робітник. Загарбники, росіяни, орки окупували Енергодар. Вони вбивають, катують та тероризують населення, намагаючись залякати, зламати та всіляко запевнити всіх, що окупація – надовго. Це – неправда, оскільки Енергодар – це Україна, – зазначив колектив.

Вони додали, що правда в тому, що Україна єдина і ми ніколи не змиримося з тим, що російська імперія намагається повернути нас у радянські часи і вкрасти у нас частину території.

Режисером кліпу став Юрій Ковальов. У ролі головного героя – соліст ТНМК Фагот.