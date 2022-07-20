Компания Brickmania посвятила LEGO-фигурки украинским женщинам-медикам на войне. Об этом заявила медик-доброволец Алина Михайлова, которая стала прототипом для одной из новых фигурок.

Известно, что свою внешность аксессуарам Lego подарила и Екатерина Галушко, которая пошла на фронт после гибели любимого в марте по Мариуполе, и Анна Архипова — она также на фронте в составе бригады Холодный Яр.

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Глава Brickmania Эндрю Биркрафт прокомментировал этот благородный поступок своей компании.

— Версии LEGO некоторых из многих удивительных женщин, защищающих Украину с момента вторжения России. Мой дед был американским медиком во время Второй мировой войны, и я глубоко уважаю боевых медиков и других людей, сражающихся с российским фашизмом в Украине. Слава Украине! — заявил Эндрю.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a ???????? medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting ???????? fascism in ???????? today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e — Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 14, 2022

Компания Brickmania занимается кастомизацией оригинальных конструкторов LEGO — их фантазии можно только позавидовать. В начале полномасштабного вторжения в Украину, они создали фигурку Владимира Зеленского, и ее продажи пошли на помощь нашей стране.

Украинцам не только посвящают фигурки, но и награждают званиями — Лина Костенко стала Кавалером Почетного легиона. Это наивысшее звание во Франции, и его писательница по праву заслужила.