Компания Brickmania посвятила LEGO-фигурки украинским женщинам-медикам на войне. Об этом заявила медик-доброволец Алина Михайлова, которая стала прототипом для одной из новых фигурок.

Известно, что свою внешность аксессуарам Lego подарила и Екатерина Галушко, которая пошла на фронт после гибели любимого в марте по Мариуполе, и Анна Архипова — она также на фронте в составе бригады Холодный Яр.

Глава Brickmania Эндрю Биркрафт прокомментировал этот благородный поступок своей компании.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a ???????? medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting ???????? fascism in ???????? today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e

— Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 14, 2022