Українська письменниця Ліна Костенко стала кавалером Ордену Почесного легіону. Цієї честі вона була удостоєна в посольстві Французької Республіки у Києві.

День для вручення обрали не просто так – 14 липня відзначається Національне свято Франції. Нагороду Костенко вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Про важливу для письменниці подію заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

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– Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові чи громадянські заслуги. Пишаюся тим, що маємо честь жити з Вами одночасно, – прокоментував знімок письменниці чиновник.

До привітань приєднався мер Києва Віталій Кличко – він був присутній на церемонії та вручив легенді квіти.

– Для мене Ліна Василівна – уособлення духу та гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася за часів та обставин, а також не зраджувала своїх принципів. Її творчість надихала та надихала українців боротися за свободу і ніколи не опускати руки, і це дуже важливо, – заявив Кличко.

Наразі Ліні Костенко 92 роки – її внесок у культуру України неможливо переоцінити – твори письменниці не втрачають актуальності, а її інтимну лірику знає кожен українець. Ознайомитись із найкращими цитатами Ліни Костенко можна на Фактах ICTV.