Компанія Apple провела трансляцію другої осінньої презентації, де представила нові пристрої. Шахраям вдалося запустити фейкову трансляцію заходу, яку дивилися понад 30 тис. глядачів одночасно. За допомогою хитрого плану зловмисники крали гроші.

Хакери вміло використовували пошукові алгоритми сервісу YouTube, який активно просував стрім за ключовими словами. Саме відео мало наступну назву “Оновлений MacBook Pro, нові AirPods, топовий Mac mini”.

Ролик транслювали на акаунті YouTube, який також копіював інтерфейс оригінального каналу Apple.

Все це створювалося заради крадіжки коштів у глядачів. У ролику повідомлялося, що якщо фанат Apple відправить невелику кількість Bitcoin на рахунок, то компанія обміняє їх на величезну кількість криптовалюти Ethereum. Звичайно, це був обман для крадіжки коштів.

Нагадаємо, що 18 жовтня Apple представила відразу кілька оновлених гаджетів. Серед них — топовий MacBook Pro з оновленим чипсетом, передові навушники AirPods 3 з поліпшеним дизайном.

MacBook Pro тепер працюють на M1 Pro та M1 MAX, завдяки яким пам’ять збільшилася до 32 і 64 ГБ. Ранні моделі працювали на Intel і мали 16 ГБ пам’яті.

AirPods 3 працюють на 20% довше, також стала доступна функція Просторове аудіо.

Однак компанія зіткнулася з дефіцитом компонентів, через що поява пристроїв у продажу може відбуватися із затримками.