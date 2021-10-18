Сьогодні, 18 жовтня, американська корпорація Apple провела свою другу осінню презентацію. На заході показали небагато новинок, серед яких довгоочікувані AirPods 3 і MacBook Pro.

Детальніше про те, які продукти представили на другій осінній презентації Apple – далі в матеріалі.

AirPods 3

Нарешті фанати бездротових навушників дочекалися AirPods 3. Попередня модель була представлена ​​понад два роки тому – в 2019 році.

Дизайн AirPods 3 схожий на AirPods Pro. Самі навушники мають форму вкладишів і без силіконових амбушюр.

Крім того, новинка компактніша за своїх попередників, а її автономність підвищилася на 20%. Покращилося і звучання, також стала доступною функція Просторове аудіо.

MacBook Pro M1 Pro и M1 MAX

Американська корпорація презентувала нові MacBook Pro на власних процесорах M1 Pro и M1 MAX, завдяки яким пам’ять збільшилася до 32 і 64 ГБ. Більш ранні моделі працювали на Intel і мали 16 ГБ пам’яті.

Крім того, нові MacBook Pro доступні в двох версіях:

10-ядерний процесор і 16-ядерний графічний чип;

10-ядерний процесор і 32-ядерний графічний чип.

Детальніше про характеристику та ціни на MacBook Pro – читайте на Фактах ICTV.