18 жовтня відбулася друга осіння презентація Apple. Під час заходу розробники представили AirPods 3 і MacBook Pro.

Кожну презентацію Apple чекають мільйони користувачів, які не тільки спостерігають за новинками, а й обговорюють те, що показала американська корпорація. Як у мережі відреагували на другу осінню презентацію Apple – далі в матеріалі.

Хтось уже визначився з новорічним подарунком і вирішив звернутися до Санта-Клаусу з проханням подарувати новенький MacBook Pro.

Крім того, більшість користувачів зазначає, що ціни на нове покоління ноутбуків надто високі.

Quand j’ai vu les prix des nouveaux Mac #AppleEvent pic.twitter.com/3939ycMr2q — Tygeeeeeeuuuurrrr (@A_L_Tyger) October 18, 2021

– У мене є $3… Моє обличчя, коли я побачив ціни на MacBook Pro, – пишуть під публікаціями.

Користувачі Apple також зазначають той факт, що корпорація знову повернула порт HDMI.

Хтось пожартував щодо цін на AirPods.

You’d think when more and more AirPod models come out, the older original ones would decrease in price just like the iPhones. Nope, not the case…????‍♂️ #AppleEvent — Mills (@MillManner) October 18, 2021

– Ви могли подумати, що коли виходитиме все більше і більше моделей AirPod, старі моделі дешевшатимуть, як і iPhone. Але ні, це не так, – написав користувач Twitter.

Y así queda la oferta de AirPods (los Pro siguen teniendo una versión) #AppleEvent pic.twitter.com/AXSygqqiEV — Angelicazulita (@AngelicAzulita) October 18, 2021

Також зазначили, що ціни в інших країнах будуть вищими, ніж заявили на презентації.

os airpods 3 chegando no br custando mais que pro #AppleEvent pic.twitter.com/zcSdXonnMY — joey (@tayranitar) October 18, 2021

– AirPods 3 прибувають у мою країну за вищими цінами, – написав користувач Twitter.

Більшості шанувальників Apple сподобалися презентовані новинки, однак не сподобалися ціни на них. Детальніше про те, що показали на другій осінній презентації Apple – читайте на Фактах ICTV.