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Дорогий Санта! Користувачі мережі обговорюють презентацію Apple

18 Жовтня 2021, 21:53 Каріна Зуєва
Дорогий Санта! Користувачі мережі обговорюють презентацію Apple
Джерело: Depositphotos

18 жовтня відбулася друга осіння презентація Apple. Під час заходу розробники представили AirPods 3 і MacBook Pro.

Кожну презентацію Apple чекають мільйони користувачів, які не тільки спостерігають за новинками, а й обговорюють те, що показала американська корпорація. Як у мережі відреагували на другу осінню презентацію Apple – далі в матеріалі.

Хтось уже визначився з новорічним подарунком і вирішив звернутися до Санта-Клаусу з проханням подарувати новенький MacBook Pro.

Крім того, більшість користувачів зазначає, що ціни на нове покоління ноутбуків надто високі.

– У мене є $3… Моє обличчя, коли я побачив ціни на MacBook Pro, – пишуть під публікаціями.

Користувачі Apple також зазначають той факт, що корпорація знову повернула порт HDMI.

Хтось пожартував щодо цін на AirPods.

– Ви могли подумати, що коли виходитиме все більше і більше моделей AirPod, старі моделі дешевшатимуть, як і iPhone. Але ні, це не так, – написав користувач Twitter.

Також зазначили, що ціни в інших країнах будуть вищими, ніж заявили на презентації.

– AirPods 3 прибувають у мою країну за вищими цінами, – написав користувач Twitter.

Більшості шанувальників Apple сподобалися презентовані новинки, однак не сподобалися ціни на них. Детальніше про те, що показали на другій осінній презентації Apple – читайте на Фактах ICTV.

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Apple
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