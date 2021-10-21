Компания Apple провела трансляцию второй осенней презентации, где представила новые устройства. Мошенникам удалось запустить фейковую трансляцию мероприятия, которую смотрели более 30 тыс. зрителей одновременно. С помощью хитрого плана злоумышленники воровали деньги.

Хакеры умело использовали поисковые алгоритмы сервиса YouTube, который активно продвигал стрим по ключевым словам. Само видео имело следующее название “Обновленный MacBook Pro, новые AirPods, топовый Mac mini”.

Ролик транслировали на аккаунте YouTube, который также копировал интерфейс оригинального канала Apple.

Все это создавалось ради кражи средств у зрителей. В ролике сообщалось, что если фанат Apple отправит небольшое количество Bitcoin на счет, то компания обменяет их на огромное количество криптовалюты Ethereum. Конечно, это был обман для кражи средств.

Напомним, что 18 октября Apple представила сразу несколько обновленных гаджетов. Среди них — топовый MacBook Pro с обновленным чипсетом, передовые наушники AirPods 3 с улучшенным дизайном.

MacBook Pro теперь работают на M1 Pro і M1 MAX, благодаря которым память увеличилась до 32 и 64 ГБ. Более ранние модели работали на Intel и имели 16 ГБ памяти.

AirPods 3 работают на 20% дольше, также стала доступна функция Пространственное аудио.

Однако компания столкнулась с дефицитом компонентов, из-за чего появление устройств в продаже может происходить с задержками.