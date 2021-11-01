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Інтернет

Facebook все ще не Meta: назва для соцмережі Цукерберга вже зайнята

1 Листопада 2021, 15:45 Микола Олефіренко
Цукерберг
Джерело: Getty Images

Марк Цукерберг заявив про перейменування соцмережі Facebook на Meta, але незабаром стало відомо, що товарний знак із такою назвою вже існує. Тепер главі сервісу доведеться або відмовитися від перейменування, або викупити права використання назви Meta.

Ще в серпні засновники компанії під назвою Meta PC подали заявку на реєстрацію товарного знаку – вони займаються продажем комп’ютерів, ноутбуків, програмного забезпечення та інших аксесуарів, пов’язаних з електронікою.

Засновники Meta PC Джо Даргер та Зак Шатт заявили, що подали документи на створення ще минулого року. Вони також висміяли соцмережу, прифотошопивши до виступу Цукерберга комп’ютер та логотип компанії.

Хоча заявка на отримання прав для Meta PC про товарний знак ще не задоволена, вони все ще мають перевагу перед Цукербергом. Нещодавно засновники компанії заявили, що готові продати авторські права за $20 млн.

На думку засновників Meta PC, цієї суми вистачить, щоб зробити ребрендинг для їхньої компанії.

Нагадаємо, що Цукерберг оголосив про зміну назви соцмережі наприкінці жовтня після масштабного скандалу з Facebook Papers. Таким чином компанія планує створити метавсесвіт, головна мета якого — об’єднати людей у віртуальному світі та надати їм безліч способів для спілкування.

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Джерело
TMZ
Теги
Facebook , Meta
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