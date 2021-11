Марк Цукерберг заявив про перейменування соцмережі Facebook на Meta, але незабаром стало відомо, що товарний знак із такою назвою вже існує. Тепер главі сервісу доведеться або відмовитися від перейменування, або викупити права використання назви Meta.

Ще в серпні засновники компанії під назвою Meta PC подали заявку на реєстрацію товарного знаку – вони займаються продажем комп’ютерів, ноутбуків, програмного забезпечення та інших аксесуарів, пов’язаних з електронікою.

Засновники Meta PC Джо Даргер та Зак Шатт заявили, що подали документи на створення ще минулого року. Вони також висміяли соцмережу, прифотошопивши до виступу Цукерберга комп’ютер та логотип компанії.

Хоча заявка на отримання прав для Meta PC про товарний знак ще не задоволена, вони все ще мають перевагу перед Цукербергом. Нещодавно засновники компанії заявили, що готові продати авторські права за $20 млн.

На думку засновників Meta PC, цієї суми вистачить, щоб зробити ребрендинг для їхньої компанії.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021