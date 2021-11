Марк Цукерберг заявил о переименовании соцсети Facebook на Meta, но вскоре стало известно, что товарный знак с таким названием уже существует. Теперь главе сервиса придется либо отказаться от переименования, или выкупить права на использование названия Meta.

Еще в августе основатели компании под названием Meta PC подали заявку на регистрацию товарного знака — они занимаются продаже компьютеров, ноутбуков, ПО и других аксессуаров, связанных с электроникой.

Основатели Meta PC Джо Даргер и Зак Шатт заявили, что подали документы на создание еще в прошлом году. Они также высмеяли соцсеть, прифотошопив к выступлению Цукерберга компьютер и логотип компании.

Хотя заявка на получение прав для Meta PC о товарном знаке еще не удовлетворена, у них все еще есть преимущество перед Цукербергом. Недавно основатели компании заявили, что готовы продать авторские права за $20 млн.

По мнению основателей Meta PC, этой суммы хватит, чтобы сделать ребрендинг для их компании.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021