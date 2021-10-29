Компанія Facebook офіційно змінила своє ім’я на Meta. Марк Цукерберг оголосив про це наприкінці презентації Facebook Connect.

Він також поділився тим, що це не просто перейменування, а новий виток розвитку компанії, яка прагне стати флагманом сучасного соціального життя. Річ у тому, що в компанію Цукерберга входить не тільки соцмережа Facebook, але й інші сервіси, зокрема WhatsApp, Instagram, Oculus. Тому саме соціальна мережа Facebook збереже свою назву.

На своїй сторінці у Facebook Марк Цукерберг вже зазначив, що він голова компанії Meta.

Також компанія вже змінила логотип перед штаб-квартирою в Каліфорнії – раніше там було зображення лайка із Facebook.

Навіщо потрібний ребрендинг Facebook

За словами Марка Цукерберга, у такий спосіб компанія планує створити метавсесвіт, головна мета якого об’єднати людей у віртуальному світі та надати їм безліч способів для спілкування.

Цукерберг також зазначив, що користувачам Meta не знадобиться обліковий запис у Facebook для використання інших сервісів компанії.

– Зараз наш бренд дуже тісно пов’язаний з одним продуктом, але згодом, я сподіваюся, нас розглядатимуть як компанію-метавсесвіт, – зазначив глава Meta.

Прагнення Facebook зробити компанію глобальною зрозумілі, а стратегія розвитку виглядає амбітною. Проте складається враження, що у цій ситуації існують і підводні камені, про які Цукенберг красиво змовчав.

Сервіси компанії Facebook періодично потраплять у скандали, анонсують невдале оновлення, падають, все як у людей, як кажуть. Проте соціальна мережа Facebook частіше за інших вляпується у політичні та світові скандали. Особливо ця тенденція відстежується останні чотири роки. Ба більше, буквально протягом останнього місяця Facebook доводиться відстоювати свою правоту перед Конгресом, до якого звернулася їх екс-співробітниця Френсіс Гоген. Жінка зачитала цілий список претензій та показала докази, які вона збирала у компанії кілька років.

У такий спосіб тінь падає не лише на соцмережу Facebook, а й на інші сервіси компанії. А це доволі серьйозна іміджева історія, від якої залежить і вартість акцій компанії.

Тому ребрендинг також нагадує відмивання репутації інших компаній Цукенберга. І якщо зі старими сервісами все доволі стабільно, то очільнику Meta навряд чи хочеться, щоб нові проекти, зокрема Reality Labs (робота з технологіями VR та AR), провалилися через заплямовану репутацію Facebook.

Загалом ребрендинг дозволить Марку Цукенбергу розділити свої проекти, аби нестабільна ситуація з Facebook не так сильно впливала на інші його компанії.

Ба більше, 1 грудня Facebook також змінить свій біржовий білет з FB на MVRS.

Якщо говорити про звичайних користувачів, то різких змін ми не помітимо.