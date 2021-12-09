Популярні соцмережі Facebook та Snapchat продовжують стежити за користувачами iPhone. Apple не намагається заважати великим корпораціям збирати дані про мільйони людей заради реклами.

Ще в травні виробник iPhone надав користувачам можливість відмовитись від надання деякої інформації розробникам сервісів. Дані потрібні корпораціям для налаштування реклами.

Проте за заявою експертів, Apple зробила виняток для Facebook та SnapChat – дані з пристроїв користувачів відправляються на сервери соцмереж, хоч і анонімно. На думку корпорації, зашифровані дані покращили захист власників iPhone, але сторонні компанії, як і раніше, отримують доступ до конфіденційної інформації. Наприклад, програми можуть збирати IP-адреси користувачів, їхнє розташування, мову, модель смартфона.

Крім особистих даних, пристрої Apple зможуть передавати інформацію правоохоронним органам та лікарням – iPhone та Apple Watch почнуть дзвонити до поліції та медиків у разі ДТП. Щоправда, подібна технологія може і не з’явитись на території України.

Apple не тільки робить виняток для деяких компаній — американська корпорація має особливі умови для збирання та продажу пристроїв на території Китаю. Глава корпорації Тім Кук підписав з місцевою владою угоду на суму 276 млрд. Натомість Apple могла вільно виробляти iPhone і продавати свої пристрої.