Популярные соцсети Facebook и Snapchat продолжают следить за пользователями iPhone. Apple не пытается мешать крупным корпорациям собирать данные о миллионах людей ради рекламы.

Еще в мае производитель iPhone предоставил пользователям возможность отказаться от предоставления некоторой информации разработчикам сервисов. Данные нужны корпорациям для настройки рекламы.

Однако по заявлению экспертов, Apple сделала исключение для Facebook и SnapChat — данные с устройств пользователей отправляются на сервера соцсетей, хоть и анонимно. По мнению корпорации, зашифрованные данные улучшили защиту владельцев iPhone, но сторонние компании по-прежнему получают доступ к конфиденциальной информации. К примеру, приложения могут собирать IP-адреса пользователей, их местоположение, язык, модель смартфона.

Помимо личных данных, устройства Apple смогут передавать информацию правоохранительным органам и больницам — iPhone и Apple Watch начнут звонить в полицию и медикам в случае ДТП. Правда, подобная технология может и не появиться на территории Украины.

Apple не только делает исключение для некоторых компаний — американская корпорация имеет особые условия для сборки и продажи устройств на территории Китая. Глава корпорации Тим Кук подписал с местными властями соглашение на сумму в 276 млрд. Взамен Apple могла свободно производить iPhone и продавать свои устройства.