Глава компанії Apple Inc Тім Кук підписав секретну угоду з урядом Китаю на суму близько $275 млрд. Домовленість зобов’язала владу країни послабити нагляд над корпорацією, а Apple мала допомагати Китаю створювати передові технології.

За даними інформаторів, ще у 2016 році Тім Кук відвідав Китай, де представляв інтереси своєї компанії та спілкувався з владою країни. Під час одного з візитів він підписав договір на колосальну суму.

Так, Apple використовувала у виробництві своїх пристроїв більше китайських компонентів, а також навчала працівників користуватися новими технологіями у збиранні смартфонів та інших гаджетів. Також американська корпорація вклала $1 млрд у китайський стартап Didi Chuxing, який надає послуги таксі та каршерингу.

Відомо, що договір мав на увазі співпрацю з китайськими розробниками ПЗ, а також тісне спілкування з китайськими навчальними закладами у галузі нових технологій. Натомість Apple спромоглася без проблем продовжити працювати в Китаї.

Інформатори також заявили, що компанія може продовжити умови угоди на ще один рік.

Раніше Apple вперше за більш ніж десятиліття призупинила виробництво iPhone та iPad у Китаї. Це рішення пов’язане з проблемами в ланцюжку постачання компонентів, а також з місцевими обмеженнями на використання електрики. Угода з владою Китаю не змогли вплинути на постачання компонентів.

Раніше на початку грудня фабрики збільшували виробничі потужності, щоб задовольнити попит на iPhone – мільйони людей купують смартфони як новорічні подарунки.