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Інтернет

Facebook став доступним українською мовою для iOS: як переключити

13 Червня 2022, 20:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Facebook
Джерело: Unsplash

Додаток Facebook тепер доступний українською мовою для користувачів iOS. Ба більше, незабаром буде доступна українська версія і для програми Messenger.

Якщо робоча мова вашого смартфона українська, то програма Facebook автоматично перейде на неї через деякий час. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Також він поділився новиною для любителів соцмережі Instagram. Незабаром функція Reels, що дозволяє користувачам записувати відео довжиною в 15 секунд і додавати музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

Зараз дивляться

– Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якнайбільше додатків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни, – зазначив Федоров.

Раніше ми повідомляли, що Starlink отримала ліцензію оператора в Україні. Її внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Незабаром представництво компанії SpaceX вже розпочне активну роботу в нашій країні.

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