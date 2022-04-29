Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про станції супутникового інтернету Starlink та кібервійну з Росією.

Він зазначив, що наразі в Україну прибуло понад 10 тис. терміналів Starlink.

– Ми одна з країн, де найбільше Starlink у світі. Насправді, не тільки компанія Ілона Маска допомагає нам напряму. Мої колеги з Європи також допомагають, вони передали більше ніж 5 тис. Starlink. Тобто станції інтернету ми збираємо різними шляхами з усього світу. Це дає можливість бути на зв’язку й критичній інфраструктурі, критично-інформаційній інфраструктурі, лікарням. Ми очікуємо на нові партії і постійно займаємось пошуком, – сказав він.

За словами Федорова, Starlink – це мобільна інфраструктура, яка дає змогу отримувати доступ до інтернету в будь-який ситуації.

– Є мережа супутників і є станція Starlink, яка зв’язується з супутниками і як роутер роздає інтернет для користувачів. Одна станція Starlink може роздавати інтернет на територію 100-200 метрів, і користувачі можуть отримувати доступ. Водночас Starlink можна використовувати в полі, в лісі і там, де взагалі немає мобільного інтернету. Для цього потрібне тільки живлення. І зараз, наприклад, волонтери дуже активно користуються Starlink, використовуючи живлення з автомобіля, – розповів очільник Мінцифри.

Глава Мінцифри додав, що за останній місяць було зафіксовано понад 400 кібератак від Росії. Але попри це, Україна перемагає у кібервійні з агресором, оскільки наші фахівці завдають ударів у відповідь.

– Це окремий фронт боротьби. Ця боротьба відбувалася багато років, але вже стала відкритою. І тільки після вторгнення російських танків на територію України наші IT-фахівці, кіберспеціалісти, волонтери, компанії почати бити у відповідь. На сьогодні практично вся інформаційна інфраструктура в РФ перебуває під тиском, частина зруйнована, багато зламаних баз даних. У цій війні точно перемагає Україна, – зазначив Федоров.