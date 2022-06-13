Приложение Facebook теперь доступно на украинском языке для пользователей iOS. Более того, скоро будет доступна украинская версия и для приложения Messenger.

Если рабочий язык вашего смартфона украинский, то приложение Facebook автоматически перейдет на него через некоторое время. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Также он поделился и новостью для любителей соцсети Instagram. Вскоре функция Reels, дающая возможность пользователям записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять в них музыку и визуальные эффекты, будет доступна в Украине.

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— Я благодарю Meta за мощную поддержку всех наших инициатив и украинизации. Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны, — отметил Федоров.

Ранее мы сообщали, что компания Starlink получила лицензию оператора в Украине. Ее внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1. Скоро представительство компании SpaceX уже приступит к активной работе в нашей стране.