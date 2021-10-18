Американська компанія Facebook планує найняти 10 тис. інженерів з країн Євросоюзу в рамках проекту зі створення віртуального світу – так званого метавсесвіту (metaverse).

Очікується, що висококваліфіковані робочі місця будуть створені протягом п’яти років.

Представники Facebook наголосили, що Європа має велике значення для розвитку компанії.

– Метавсесвіт може допомогти відкрити доступ до нових творчих, соціальних та економічних можливостей. І європейці з самого початку будуть його формувати. Ці інвестиції – вотум довіри до сили європейської технологічної індустрії і потенціалу європейських технологічних талантів, – повідомили у компанії.

Нагадаємо, що в червні 2021 року Ендрю Босуорт оголосив про створення віртуального всесвіту, де користувачі зможуть переміщуватися крізь цифровий простір.

До метавсесвіту зможуть підключатися користувачі в режимах VR (віртуальної) або AR (доповненої) реальностей, щоб разом грати, спілкуватися або працювати.

У вересні компанія виділила $50 млн для створення метавсесвіту. Концерн Facebook вже розпочав тестування нового додатку віртуальної реальності. Над створенням метавсесвіту також працюють компанії Roblox і Epic Games.

Нещодавно екс-співробітниця компанії Френсіс Гоген звинуватила керівництво Facebook в бажанні збільшити доходи завдяки інтересам спільноти.

Вона зазначила, що компанія поширює велику кількість контенту, який викликає сильні емоції, притягує і утримує аудиторію. За словами Френсіс, яка працювала у компанії два роки, Facebook нехтує чистотою інформації та безпекою на користь грошей.