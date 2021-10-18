Американская компания Facebook планирует нанять 10 тыс. инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию виртуального мира — так называемой метавселенной (metaverse).

Ожидается, что высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет.

Представители Facebook подчеркнули, что Европа имеет большое значение для развития компании.

— Метавселенная может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы с самого начала будут его формировать. Эти инвестиции — вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технологических талантов, — сообщили в компании.

Напомним, что в июне 2021 года Эндрю Босуорт объявил о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут перемещаться сквозь цифровое пространство.

К метавселенной смогут подключаться пользователи в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной) реальностях, чтобы вместе играть, общаться или работать.

В сентябре компания выделила $50 млн для создания метавселенной. Концерн Facebook уже начал тестирование нового приложения виртуальной реальности. Над созданием метавселенной также работают компании Roblox и Epic Games.

Недавно экс-сотрудница компании Фрэнсис Гоген обвинила руководство Facebook в желании увеличить доходы благодаря интересам сообщества.

Она отметила, что компания распространяет большое количество контента, который вызывает сильные эмоции, притягивает и удерживает аудиторию. По словам Фрэнсис, которая работала в компании два года, Facebook пренебрегает чистотой информации и безопасностью в пользу денег.