iPhone 13 появился продаже 24 сентября, и в этот день эксперты из 9to5mac уже разобрали новинку, чтобы оценить качество сборки.

Флагманская версия iPhone 13 Pro напоминает прошлогоднюю модель iPhone 12. Компания заметно упростила сам процесс сборки — внутри разместили 18 компонентов, и все они надежно закреплены 73 винтами. Предшественник прятал в себе 29 компонентов — такие гаджеты сложнее разбирать, да и ремонт заметно дорожает — процесс замены аккумулятора или камеры занимает больше времени.

iPhone 13 Pro может похвастаться L-образным аккумулятором. Благодаря такому форм-фактору удалось увеличить объем батареи и время автономной работы, о чем свидетельствуют другие тесты. iPhone 13 Pro получил объем в 3095 мА/ч, что на 200 мА/ч больше чем у прошлогодней модели.

Компания не брезговала пользоваться услугами своих прямых конкурентов. К примеру, экраны для смартфонов и чипы оперативной памяти для новой линейки производила Samsung.

Модем для работы с сетью 5G тоже улучшили — вместо Snapdragon X55 в гаджете красуется новенький Snapdragon X60.

Энтузиаст оценил iPhone 13 Pro 90 баллов из 100 за ремонтопригодность — теперь можно смело отказываться от iPhone 12 Pro.

Напомним, что совсем недавно эксперты испытали новенькие iPhone 13 на время автономной работы. Apple еще во время презентации заявляла об улучшениях в плане работоспособности без подзарядки.

Результаты приятно удивили — смартфоны действительно работают на 5-20% дольше своих предшественников.