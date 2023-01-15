Вчені зуміли виявити екзопланету розміром із Землю за межами Сонячної системи. У цьому їм допоміг телескоп Джеймса Вебба, який здатний якнайточніше вивчати космічні об’єкти на відстані.

Планета отримала назву LHS 475 b, і вона розташована за 41 світловий рік від нас у сузір’ї Октанса.

Вчені поки що не можуть визначити, чи має планета атмосферу, але чутливі можливості телескопа вловили низку молекул. Докладніше вивчити об’єкт вдасться вже цього літа.

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Також у NASA додали, що друга екзопланета розташована за 100 світлових років від нас, і на ній також може існувати життя.

На зборах Американського астрономічного товариства в Сіетлі в космічному агентстві розповіли не лише про досягнення передового телескопа, а й про шкоду літаків на екологію.

Як виявилось, інверсійні сліди після літаків негативно впливають на довкілля. Ці тонкі крижані хмари тримають у атмосфері більше тепла, ніж викиди вуглекислого газу результаті роботи двигуна.

Дослідники вважають, що невелика зміна траєкторії конкретних польотів може допомогти зменшити збитки.

Раніше в NASA показали поверхню Сонця, що постійно змінюється, за допомогою таймлапсу, який охоплює 133 дні. Незвичайний ролик показав, як влаштований космос навколо нас та життя найближчих об’єктів.