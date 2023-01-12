В NASA показали постоянно меняющуюся поверхность Солнца с помощью таймлапса, который охватывает 133 дня.

В видео, длительность которого час, показано, что происходило с Солнцем на протяжении четверых месяцев — с 12 августа по 22 декабря 2022 года.

Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) сняла это видео как часть своего постоянного наблюдения солнечных вспышек и другой космической погоды.

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— Этот 133-дневный таймлапс демонстрирует фотографии, сделанные на длине волны 17,1 нанометров, что является экстремально-ультрафиолетовой длиной волны, которая показывает самый внешний атмосферный слой Солнца — корону, — говорится в описании под видео.

На видео также можно увидеть яркие, активные области сверхгорячей плазмы, проливающиеся по поверхности Солнца, когда оно вращается по своей оси, делая одно полное вращение в течение 27 земных дней.

— Петли, простирающиеся над яркими областями, являются магнитными полями, которые захватили горячую, светящуюся плазму. Эти яркие области также являются источником солнечных вспышек, которые появляются в виде ярких вспышек, когда магнитные поля объединяются в процессе, называемом магнитным повторным соединением, — говорят в NASA.

Вы можете увидеть некоторые темные моменты в видео. Они были вызваны затмениями Земли и Луны.