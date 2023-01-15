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Космос

Джейсм Уэбб обнаружил загадочную экзопланету: может существовать жизнь

15 января 2023, 10:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
космос
Источник: Pixabay

Ученые сумели обнаружить экзопланету размером с Землю за пределами Солнечной системы. В этом им помог телескоп Джеймса Уэбба, который способен максимально точно изучать космические объекты на расстоянии.

Планета получила название LHS 475 b, и она расположена в 41 световых лет от нас в созвездии Октанса.

Ученые пока не могут определить, есть ли у планеты атмосфера, но чувствительные возможности телескопа уловили ряд молекул. Более подробно изучить объект получится уже этим летом.

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Также в NASA добавили, что вторая экзопланета расположена в 100 световых лет от нас, и на ней также может существовать жизнь.

На собрании Американского астрономического общества в Сиэтле в космическом агентстве рассказали не только о достижения передового телескопа, но и о вреде самолетов на экологию.

Как оказалось, инверсионные следы после самолетов негативно влияют на окружающую среду. Эти тонкие ледяные облака держат в атмосфере больше тепла, чем выбросы углекислого газа в результате работы двигателя.

Исследователи считают, что небольшое изменение траектории конкретных полетов может помочь уменьшить ущерб.

Ранее в NASA показали постоянно меняющуюся поверхность Солнца с помощью таймлапса, который охватывает 133 дня. Необычный ролик показал, как устроен космос вокруг нас и жизнь ближайший объектов.

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Источник
CNN
Теги
NASA Космос
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