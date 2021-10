Google объявила о планах автоматического включения дополнительной защиты аккаунтов 150 млн. пользователей. Система безопасности коснется учетных записей тех пользователей, которые зарегистрировались в сервисах поисковика.

Речь идет о двухфакторной аутентификации — эффективная система защиты, которая включает в себя как пароль от учетной записи, так и одноразовый код. При попытке входа в аккаунт, система отправляет уникальный шифр на смартфон. Даже если хакеры смогут узнать пароль для входа, добраться до телефона они не смогут — именно в нем и будет находиться уникальный шифр.

Компания объявила о нововведениях в месяц кибербезопасности, который начался 1 октября. Непопулярность двойной защиты заставил Google пойти на крайние меры — по данным на 2018 год, аутентификацией пользовались около 10% пользователей, что позволяло хакерам получить доступ к практически любым учетным записям.

Кроме того, эта система защиты теперь стала безшовной — получить уникальный код для входа можно одним касанием.

From Password Manager to 2-Step Verification, learn about all the ways Google makes your sign-in safer. https://t.co/aDDKc7yyNt #SaferWithGoogle pic.twitter.com/InUSPvkeKb

— Google (@Google) October 5, 2021