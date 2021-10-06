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Двухэтапная аутентификация станет обязательной в сервисах Google: что это значит

6 октября 2021, 15:12 Микола Олефіренко
Смартфон
Источник: Unsplash

Google объявила о планах автоматического включения дополнительной защиты аккаунтов 150 млн. пользователей. Система безопасности коснется учетных записей тех пользователей, которые зарегистрировались в сервисах поисковика.

Речь идет о двухфакторной аутентификации — эффективная система защиты, которая включает в себя как пароль от учетной записи, так и одноразовый код. При попытке входа в аккаунт, система отправляет уникальный шифр на смартфон. Даже если хакеры смогут узнать пароль для входа, добраться до телефона они не смогут — именно в нем и будет находиться уникальный шифр.

— Двухэтапная аутентификация резко снижает шансы злоумышленника получить доступ к учетной записи, — заявили менеджеры по продуктам Google Абдель Карим Мардини и Гемми Ким.

Компания объявила о нововведениях в месяц кибербезопасности, который начался 1 октября. Непопулярность двойной защиты заставил Google пойти на крайние меры — по данным на 2018 год, аутентификацией пользовались около 10% пользователей, что позволяло хакерам получить доступ к практически любым учетным записям.

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Кроме того, эта система защиты теперь стала безшовной — получить уникальный код для входа можно одним касанием.

Напомним, что недавно в сеть слили личные данные около 1,5 млрд пользователей Facebook после масштабного сбоя в соцсети. В частности, сведения содержат имена, электронные адреса, телефонные номера, локации.

Источник
Google
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