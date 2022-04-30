SpaceX установила сразу два рекорда по запускам ракет в космос — компания Илона Маска запустила 4 аппарата за 12 дней, а 2 из них отправили в небо всего за три дня.

Последняя из рекордного списка ракета Falcon 9 с 53 космическими кораблями Starlink взлетела 30 апреля в 00.27 по Киеву. Спустя 8,5 минут первая ступень ракеты вернулась на Землю, удачно приземлившись на платформу SpaceX, которая расположена в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Благодаря миссии, еще 53 спутника Starlink находятся на высоте от 280 км над Землей, обеспечивая Украину и другие страны доступом к беспроводному интернету.

По данным SpaceX, это уже шестая по счету миссия первой ступени ракеты Falcon — многоразовость позволила существенно сэкономить на космических миссиях.

Сейчас возле Земли находятся около 2 400 спутников Starlink — в этом году компания сделала упор на увеличение их количества. В планах компании — запустить как минимум 30 тыс. спутников, которые обеспечат качественную связь в любом уголке Земли.

Запуск стал историческим для SpaceX — компания побила собственный рекорд интенсивности космических миссий — это четвертый запуск за последние 12 дней и второй всего за три дня.

Конец апреля стал очень важным для Украины — сотрудничество с Илоном Маском только укрепляется. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX. Оно получило название Starlink Ukraine.