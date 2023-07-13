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Фото Інтернет

ШІ зробив відомих українців героями мультфільму. Які на вигляд Залужний і Зеленський

13 Липня 2023, 17:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нейромережа

Штучний інтелект показав відомих українських особистостей в образі персонажів мультфільмів. Серед культових персон – Валерій Залужний, Володимир Зеленський і Денис Прокопенко.

Серію знімків було опубліковано на сторінці автора цифрового контенту ukr.ai.nians в Instagram.

Нейромережа, яка спеціалізується на створенні та обробці знімків, зобразила знаменитих людей України в їхніх звичних, легко впізнаваних образах. На серії фото – всі ті, хто доклали руку до становлення сучасної України – президент, військові, спортсмени, блогери і навіть князь.

На знімках легко вгадуються президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, командир Азовсталі Денис Прокопенко (Редіс), керівник ГУР Кирило Буданов, письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, співачка Alyona Alyona та Олег Псюк з Kalush Orchestra, а також спортсменка Еліна Світоліна.

Користувачі мережі відреагували на таку творчість і разом вгадували особистостей, з яких створили персонажів. Риси обличчя нехай і не ідеально відтворені через стилістику, але відгадати їх складнощів не виникне.

Нові технології поступово входять у наше життя. Сервіс зі штучним інтелектом Bard від Google з’явився в Україні. Сервіс тепер можна безкоштовно запитувати про все українською мовою, і його можливості ширші, ніж у конкурента ChatGPT. Що таке Bard і як ним користуватися – читайте на Фактах ICTV.

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Штучний інтелект
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