Штучний інтелект показав відомих українських особистостей в образі персонажів мультфільмів. Серед культових персон – Валерій Залужний, Володимир Зеленський і Денис Прокопенко.

Серію знімків було опубліковано на сторінці автора цифрового контенту ukr.ai.nians в Instagram.

Нейромережа, яка спеціалізується на створенні та обробці знімків, зобразила знаменитих людей України в їхніх звичних, легко впізнаваних образах. На серії фото – всі ті, хто доклали руку до становлення сучасної України – президент, військові, спортсмени, блогери і навіть князь.

На знімках легко вгадуються президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, командир Азовсталі Денис Прокопенко (Редіс), керівник ГУР Кирило Буданов, письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, співачка Alyona Alyona та Олег Псюк з Kalush Orchestra, а також спортсменка Еліна Світоліна. Користувачі мережі відреагували на таку творчість і разом вгадували особистостей, з яких створили персонажів. Риси обличчя нехай і не ідеально відтворені через стилістику, але відгадати їх складнощів не виникне.