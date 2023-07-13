Искусственный интеллект показал известных украинских личностей в образе персонажей мультфильмов. Среди культовых персон — Валерий Залужный, Владимир Зеленский и Денис Прокопенко.

Серия снимков была опубликована на странице автора цифрового контента ukr.ai.nians в Instagram.

Нейросеть, которая специализируется на создании и обработке снимков, изобразила знаменитых людей Украины в их привычных, легко узнаваемых образах. На серии фото — все те, которые приложили руку к становлению современной Украины — президент, военные, спортсмены, блогеры и даже князь.

На снимках легко угадываются президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, командир Азовстали Денис Прокопенко (Редис), руководитель ГУР Кирилл Буданов, писатели Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, певица Alyona Alyona и Олег Псюк из Kalush Orchestra, а также спортсменка Элина Свитолина.

Пользователи сети отреагировали на такое творчество и вместе угадывали личностей, по которым создали персонажей. Черты лица пусть и не идеально воссозданы из-за стилистики, но отгадать сложностей не возникнет.

Новые технологии постепенно входят в нашу жизнь. Сервис с искусственным интеллектом Bard от Google появился в Украине. Сервис теперь можно бесплатно спрашивать обо всем на украинском языке, и его возможности шире, чем у конкурента ChatGPT. Что такое Bard и как им пользоваться — читайте на Фактах ICTV.