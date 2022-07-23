Легендарный прототип компьютера Apple-1 от Стива Джобса продадут на аукционе. Лот уже превысил отметку в $280 тыс., а ожидаемая финальная ставка может превысить 500 тыс.

И хотя компьютеры Apple-1 продаются за сотни тысяч долларов, этот экземпляр по-настоящему уникален. Его лично спаял Стив Возняк в 1976 году, а его системную плату использовал в свое время Стив Джобс для демонстрации возможностей аппарата. Тогда компьютер показали владельцу магазина Byte Shop Полу Террелу, который в итоге стал первым розничным продавцом Apple-1.

Редкость экземпляра также заключается в его судьбе — долгое время считалось, что компьютер был утерян. Правда, прототип находится в нерабочем состоянии — на этом сказались повреждения.

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Аукцион закончится 18 августа — до финальной ставки осталось чуть меньше месяца. Его планируют продать за космическую сумму — аналогичный Apple-1, собранный в гараже Джобса, был продан на аукционе в 2021 году за $400 тыс. Еще один был продан за 470 тыс. в Лондоне. Их уникальность также заключается в лимите по количеству — всего их было разработано 200 штук Возняком.

И хотя компьютеры Apple распродаются очень активно и по сей день, компании нужно сосредоточить свои силы на производстве новых устройств. В сентябре состоится презентация iPhone 14 — инсайдеры уверяют, что мир увидит не только телефоны, но и планшеты, наушники, умные часы, и даже приставку для телевизора.