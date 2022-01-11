Инсайдеры раскрыли стоимость долгожданных iPhone 14, которые Apple представит уже этой осенью. Так, смартфоны будут стоить от $799, а за топовую модель придется заплатить $1 199.

Известный эксперт LeaksApplePro опубликовал в Twitter стоимость будущих флагманов компании. По информации эксперта, в модельном ряду новых iPhone будут 4 устройства — базовое, Max, Pro и Pro Max.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199 Apple is currently considering this. Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro. Makes sense to me and wouldn’t expect changes. Will keep you updated. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022

Обычная версия обойдется в $799 — столько просили за iPhone 13 в сентябре 2021 года. Версия Max будет стоить $899, а Pro — $1 099. За прошлогодний iPhone 13 Pro фанаты платили на $100 меньше. Pro Max будет самым дорогим — в сентябре 2022 он обойдется в $1 199. Прошлогодняя модификация была дешевле на $100.

Так, компания решила поднять стоимость, отказаться от Mini и добавить в линейку Max. На это могли повлиять низкие продажи компактных смартфонов и всемирный дефицит микросхем, которыми выгоднее комплектовать топовые модели.

Напомним, что уже этой зимой Apple может презентовать еще один гаджет, который покорить фанатов своей доступностью. Речь идет об iPhone SE 3 — его планируют представить в первом квартале 2022 года. Его ожидаемая стоимость — от $399.