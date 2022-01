Инсайдеры раскрыли стоимость долгожданных iPhone 14, которые Apple представит уже этой осенью. Так, смартфоны будут стоить от $799, а за топовую модель придется заплатить $1 199.

Известный эксперт LeaksApplePro опубликовал в Twitter стоимость будущих флагманов компании. По информации эксперта, в модельном ряду новых iPhone будут 4 устройства — базовое, Max, Pro и Pro Max.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022