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Гаджеты

Прийдется платить больше: раскрыты цены на линейку iPhone 14

11 января 2022, 13:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

Инсайдеры раскрыли стоимость долгожданных iPhone 14, которые Apple представит уже этой осенью. Так, смартфоны будут стоить от $799, а за топовую модель придется заплатить $1 199.

Известный эксперт LeaksApplePro опубликовал в Twitter стоимость будущих флагманов компании. По информации эксперта, в модельном ряду новых iPhone будут 4 устройства — базовое, Max, Pro и Pro Max. 

Обычная версия обойдется в $799 — столько просили за iPhone 13 в сентябре 2021 года. Версия Max будет стоить $899, а Pro — $1 099. За прошлогодний iPhone 13 Pro фанаты платили на $100 меньше. Pro Max будет самым дорогим — в сентябре 2022 он обойдется в $1 199. Прошлогодняя модификация была дешевле на $100. 

Так, компания решила поднять стоимость, отказаться от Mini и добавить в линейку Max. На это могли повлиять низкие продажи компактных смартфонов и всемирный дефицит микросхем, которыми выгоднее комплектовать топовые модели.

Напомним, что уже этой зимой Apple может презентовать еще один гаджет, который покорить фанатов своей доступностью. Речь идет об iPhone SE 3 — его планируют представить в первом квартале 2022 года. Его ожидаемая стоимость — от $399.

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Теги
Apple , iPhone
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