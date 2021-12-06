Bloomberg розкрив список пристроїв, які представить Apple у 2022 році. Інформацію надав відомий інсайдер Марк Гурман, котрий часто передбачає дії корпорації.

Компанія планує суттєво оновити лінійку комп’ютерів та ноутбуків – вже наступного року з’явиться монолітний пристрій iMac з дисплеєм понад 24 дюймів, MacBook Air з новим дизайном та потужним процесором M2, покращені Mac mini та Mac Pro, а також MacBook Pro базового рівня. Нова про-модель з’явиться на ринку вперше – компанія вирішила зменшити розрив між версіями Air та Pro. Apple остаточно відмовиться від процесорів Intel – всі пристрої працюватимуть на чипсет власного виробництва.

У 2022 році також покажуть три нові планшети – iPad 10, iPad Air 5 з покращеним процесором та iPad Pro, який отримає новий дизайн та можливість бездротової зарядки.

На початку осені публіці представлять лінійку iPhone 14, яка може вийти без вирізу на екрані та версії mini. Також на початку року корпорація випустить бюджетний iPhone SE 3 на чипсеті A15.

Також у 2022 році Apple покаже гарнітуру для доповненої реальності, яка працюватиме автономно без підключення до iPhone або iPad. Для цього компанія розробляє нову та окрему екосистему.

Лінійка розумних годинників поповниться моделлю Apple Watch SE. Навушників також побільшає — у продажу з’являться оновлені AirPods Pro – вони отримають датчики руху.

Інформація про гаджети ґрунтується на постачаннях компонентів та витоках із самої Apple, які з’являються в мережі.