Новые iPhone 15, скорее всего, получат другой дизайн, по сравнению с предыдущей линейкой смартфонов.

Размер экрана останется таким же, как и сейчас, однако сама форма телефона будет приближенная к iPhone 11. Об этом пишет инсайдер ShrimpApplePro.

Новая модель получит плоский экран с более тонкими рамками, края будут изогнуты. Также ожидается вырез Dynamic Island, как у iPhone 14 Pro и Pro Max, о котором ранее уже говорил другой информатор.

Сейчас смотрят — С более тонкими рамками и изогнутыми краями может получиться тот же эффект, что и на Apple Watch… Все, что я могу сказать, это то, что iPhone 15 теперь выглядит как Android больше, чем когда-либо, — отмечает инсайдер. Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Читайте также: Вместо нажатия — вибрация: Apple уберет физические кнопки в iPhone 15

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