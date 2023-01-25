Будущие iPhone 15 получат перископическую камеру с 5-кратным зумом. Крупные изменения коснутся только топовых версий — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Ultra.

Об этом заявил известный инсайдер Джефф Пу, заявления которого не раз подтверждались. Также известно, что сейчас Apple тестирует новую камеру и ведет переговоры с ее поставщиком — компанией Zhejiang Lante Optics.

Примечательно, что в современных iPhone не используется перископическая камера, в то время как технология присущая в большинстве моделей Android-телефонов с 2021 года. Изменения несут за собой подорожание некоторых компонентов из-за сложности системы.

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Это необходимо для увеличения качества снимков, особенно во время использования зума. В планах компании — отгрузить до 100 млн таких объективов, которыми укомплектуют будущие флагманы Apple.

Ранее инсайдеры уже сообщали о новом дизайне iPhone 15. И если экран по размерам останется неизменным, то форма устройства будет ближе к iPhone 11. Больше не будет таких больших острых рамок как у iPhone 12. Также ожидается вырез Dynamic Island, как у iPhone 14 Pro и Pro Max, о котором ранее уже говорил другой информатор, но теперь он будет доступен для всех моделей, даже для базовых.