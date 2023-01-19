Apple представила потужну інтелектуальну колонку HomePod другого покоління.

Вона оснащена інноваціями компанії та інтелектом Siri, може підключатися до телеприставки Apple TV 4K і смартфонів iPhone. Для неї розробили нові динаміки і систему розпізнавання положення пристрою, завдяки якій звук адаптується в режимі реального часу з урахуванням відстані від стіни.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що як і раніше, колонка сумісна тільки з Apple Music. Також вона отримала чіпи S7, U1, підтримку Dolby Atmos тощо.

У США HomePod другого покоління вже доступний для замовлення онлайн і в додатку Apple Store, на прилавках магазину колонка там з’явиться 3 лютого.

Вартість HomePod- $299.