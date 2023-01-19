Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Гаджети

Apple представила колонку HomePod другого покоління – характеристики та ціна

19 Січня 2023, 08:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
HomePod

Apple представила потужну інтелектуальну колонку HomePod другого покоління.

Вона оснащена інноваціями компанії та інтелектом Siri, може підключатися до телеприставки Apple TV 4K і смартфонів iPhone. Для неї розробили нові динаміки і систему розпізнавання положення пристрою, завдяки якій звук адаптується в режимі реального часу з урахуванням відстані від стіни.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що як і раніше, колонка сумісна тільки з Apple Music. Також вона отримала чіпи S7, U1, підтримку Dolby Atmos тощо.

У США HomePod другого покоління вже доступний для замовлення онлайн і в додатку Apple Store, на прилавках магазину колонка там з’явиться 3 лютого.

Вартість HomePod- $299.

Читайте також:
MacBookПотужні та довговічні: Apple представила топовий MacBook Pro та процесори M2 Pro та M2 Max

Джерело
Apple
Теги
Apple
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь