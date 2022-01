Ілон Маск вважає, що розробка людиноподібного робота Optimus буде пріоритетом Tesla у 2022 році. Нові боти допомагатимуть виробляти електрокари на заводах мільярдера.

Робота вперше представили на заході Tesla AI Day у серпні 2021 року. Тоді Маск заявив, що бот буде 172 см у висоту і важитиме близько 57 кг. Він зможе підіймати предмети до 68 кг та переносити до 20 кг, а також бігати.

Щоб взаємодіяти з предметами, Tesla дасть Optimus п’ять пальців на кожній руці, але з можливістю модифікацій верхніх кінцівок.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59

— Tesla (@Tesla) August 20, 2021