Ілон Маск вважає, що розробка людиноподібного робота Optimus буде пріоритетом Tesla у 2022 році. Нові боти допомагатимуть виробляти електрокари на заводах мільярдера.

Робота вперше представили на заході Tesla AI Day у серпні 2021 року. Тоді Маск заявив, що бот буде 172 см у висоту і важитиме близько 57 кг. Він зможе підіймати предмети до 68 кг та переносити до 20 кг, а також бігати.

Щоб взаємодіяти з предметами, Tesla дасть Optimus п’ять пальців на кожній руці, але з можливістю модифікацій верхніх кінцівок.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

Головна мета розробки – замінити людей на роботі, яка потребує небезпечних однотипних рухів. Мозком Optimus буде система, яка керує автомобілями Tesla – штучний інтелект здатний фокусуватися на завданнях та складати план дій у режимі реального часу.

Під час фінансового звіту компанії Маск заявив, що проєкт згодом може стати більшим, ніж автомобільний бізнес. Перші серійні боти працюватимуть саме на заводах Tesla – вони допомагатимуть співробітникам

На презентації Маск сказав, що Tesla планує випустити прототип вже цього року.

– Основою економіки є праця. То що станеться, якщо у вас насправді не буде нестачі робочої сили? Optimus зараз дуже важливий для нас, – заявив мільярдер.

Маск також додав, що у 2022 році не будуть вироблятися нові авто Cybertruck або Roadster. Насамперед Tesla потрібно збільшити виробничу потужність та налагодити ланцюжки постачання на тлі дефіциту компонентів.