Жителі Аляски та Канади виявили серйозний недолік автомобілів Tesla – електрокари не можуть нагрітися через погану роботу теплових помп.

Глава компанії Ілон Маск уже відреагував на невдоволення клієнтів — він визнав проблему, заявивши, що інженери вже займаються виправленням. Найближчим часом електрокари отримають програмне оновлення – його використання для Tesla є пріоритетним завданням.

Fixing this is a high priority — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022

Відомо, що проблема торкнулася автомобілів Model 3 та Model Y. Так, найчастіше жителі холодних регіонів зіткнулися з повідомленнями від своїх електрокарів про вихід з ладу клімат-контролю, після чого салон повністю замерзав.

У Tesla вже назвали причину проблеми — у всьому вина оновлення програмного забезпечення, оскільки минулої зими схожих скарг від користувачів не надходило.

Влада Канади активно вивчає ситуацію на можливість виникнення небезпечних ситуацій — водії Tesla можуть опинитися у віддалених місцях без можливості зігрітися.

Так, проблема може торкнутися й українців – у 2021 році наші водії купили 827 авто Tesla Model 3 та 179 одиниць Tesla Model Y. Так, ринок електрокарів в Україні продовжує зростати – на 18,9% більше, ніж у 2020 році. Також у 2022 році можуть з’явитися субсидії на купівлю електрокарів — держава компенсуватиме відсотки лізингу.