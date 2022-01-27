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Ілон Маск розкрив подробиці про майбутній Cybertruck: бюджетної моделі не буде

27 Січня 2022, 10:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla Cybertruck
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск підтвердив перенесення початку виробництва пікапа Cybertruck та спорткара Roadster від Tesla. Глава компанії додав, що він сподівається на 2023 рік.

Про це мільярдер заявив у черговому фінансовому звіті компанії. Виробництво точно не почнеться наприкінці 2022 – це негативно позначиться на збиранні теперішніх моделей.

Ще однією причиною для перенесення стала ціна за електричний пікап. Багато фанатів Tesla не готові платити за те, що входить до базової комплектації. Робити Cybertruck доступним для кожного – не варіант.

Відомо, що зараз пікап перебуває на стадії доопрацювання. Tesla хоче змінити деякі характеристики, щоб пікап зміг зрівнятися з конкурентами.

Сам Маск вже заявляв, що катався на останньому прототипі авто і залишився дуже задоволеним.

Нагадаємо, що під час презентації електрокара у 2019 році базова ціна починалася з позначки $39 900.

– Зараз ми не працюємо над автомобілем за $25 тис. Колись ми його зробимо, але зараз і так достатньо інших завдань, – заявив глава Tesla про можливе виробництво дешевого авто.

Нагадаємо, що Tesla дуже успішно закінчила 2021 рік – за 12 місяців їм вдалося продати майже один мільйон електрокарів. Це на 87% більше, ніж у 2020 році. Найактивніше продавалися моделі Model 3 і Model Y.

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Джерело
The Verge
Теги
Tesla , Ілон Маск
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