Илон Маск считает, что разработка человекоподобного робота Optimus будет приоритетом Tesla в 2022 году. Новые боты будут помогать производить электрокары на заводах миллиардера.

Робота впервые представили на мероприятии Tesla AI Day в августе 2021 года. Тогда Маск заявил, что бот будет 172 см в высоту, весом около 57 кг. Он сможет поднимать предметы до 68 кг и переносить до 20 кг, а также бегать.

Чтобы взаимодействовать с предметами, Tesla даст Optimus по пять пальцев на каждой руке, но с возможностью модификаций верхних конечностей.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

Главная цель разработки — заменить людей на работе, которая требует опасных однотипных движений. Мозгом Optimus будет система, которая управляет автомобилями Tesla — искусственный интеллект способен фокусироваться на задачах и составлять план действий в режиме реального времени.

Во время финансового отчета компании Маск заявил, что проект со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес. Первые серийные боты будут работать именно на заводах Tesla — они будут помогать сотрудникам

На презентации Маск сказал, что Tesla планирует выпустить прототип уже в этом году.

— Основой экономики является труд. Так что же произойдет, если у вас на самом деле не будет нехватки рабочей силы? Optimus сейчас очень важен для нас, — заявил миллиардер.

Маск также добавил, что в 2022 году не будут производиться новые авто Cybertruck или Roadster. В первую очередь, Tesla нужно увеличить производственную мощность и наладить цепочки поставок на фоне дефицита компонентов.