Илон Маск считает, что разработка человекоподобного робота Optimus будет приоритетом Tesla в 2022 году. Новые боты будут помогать производить электрокары на заводах миллиардера.

Робота впервые представили на мероприятии Tesla AI Day в августе 2021 года. Тогда Маск заявил, что бот будет 172 см в высоту, весом около 57 кг. Он сможет поднимать предметы до 68 кг и переносить до 20 кг, а также бегать.

Чтобы взаимодействовать с предметами, Tesla даст Optimus по пять пальцев на каждой руке, но с возможностью модификаций верхних конечностей.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59

— Tesla (@Tesla) August 20, 2021