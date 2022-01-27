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Поможет собирать авто: Маск рассказал о новом роботе Optimus от Tesla

27 января 2022, 12:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Bot

Илон Маск считает, что разработка человекоподобного робота Optimus будет приоритетом Tesla в 2022 году. Новые боты будут помогать производить электрокары на заводах миллиардера.

Робота впервые представили на мероприятии Tesla AI Day в августе 2021 года. Тогда Маск заявил, что бот будет 172 см в высоту, весом около 57 кг. Он сможет поднимать предметы до 68 кг и переносить до 20 кг, а также бегать. 

Чтобы взаимодействовать с предметами, Tesla даст Optimus по пять пальцев на каждой руке, но с возможностью модификаций верхних конечностей.

Главная цель разработки — заменить людей на работе, которая требует опасных однотипных движений. Мозгом Optimus будет система, которая управляет автомобилями Tesla — искусственный интеллект способен фокусироваться на задачах и составлять план действий в режиме реального времени.

Во время финансового отчета компании Маск заявил, что проект со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес. Первые серийные боты будут работать именно на заводах Tesla — они будут помогать сотрудникам 

На презентации Маск сказал, что Tesla планирует выпустить прототип уже в этом году.

— Основой экономики является труд. Так что же произойдет, если у вас на самом деле не будет нехватки рабочей силы? Optimus сейчас очень важен для нас, — заявил миллиардер.

Маск также добавил, что в 2022 году не будут производиться новые авто Cybertruck или Roadster. В первую очередь, Tesla нужно увеличить производственную мощность и наладить цепочки поставок на фоне дефицита компонентов.

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Источник
Bloomberg
Теги
Tesla , Илон Маск
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