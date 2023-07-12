Марк Цукерберг похвалився сталевим пресом на тренуванні з професійними бійцями. Мільярдер серйозно поставився до поєдинку з Ілоном Маском і тепер показав свою форму.

Так, Марк показав, як позує в залі з одними з головних зірок UFC Ісраелем Адесан’я та Алексом Волкановскі, які прилетіли до нього в Північну Каліфорнію після турніру UFC 290 у Лас-Вегасі.

Тріо відпрацьовувало прийоми на матах, щоб Цукерберг гідно показав себе в октагоні проти Ілона. Очевидно, що глава Meta і професійні бійці потренувалися на славу – на знімках помітно, що вони всі мокрі від поту.

– Для мене велика честь тренуватися з вами, хлопці! – підписав фото Марк.

Нагадаємо, що Ілон також не чекає поєдинку склавши руки – Маск знайшов собі тренера для боротьби в октагоні зі своїм конкурентом. Він прийняв пропозицію від трикратного чемпіона UFC Жоржа Сен-П’єра.

Щоправда, глава Twitter тверезо оцінює свої шанси на перемогу. Ілон вищий і важчий за Марка, але очільник Meta володіє джиу-джитсу і у відмінній формі.