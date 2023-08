Илон Маск рассказал о подготовке к бою с Марком Цукербергом. Миллиардер сообщил, что битва будет транслироваться на его платформе, и для зрелищности он тренируется.

Об этом Илон заявил в соцсеть X. Так, трансляция поединка в октагоне будет доступной для всех желающих на платформе. К тому же, на фоне популярности Маск не забыл о благотворительности.

All proceeds will go to charity for veterans.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ????.

Это наводит на мысль о скором поединке — теперь проговариваются мельчайшие детали организации. И глава Tesla и создатель Meta активно обсуждают бой.

К примеру, глава X жалуется на нехватку времени, но умело совмещает физическую подготовку и работу.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023