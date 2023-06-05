До Землі наближається величезний астероїд: у NASA розкрили маршрут і терміни зближення

До Землі наближається величезний астероїд 2023 KW2. Максимальне зближення очікується вже у вівторок, 6 червня.

Про це заявили в Лабораторії реактивного руху NASA. За даними агентства, космічне тіло має значні розміри – діаметр сягає 61 метра.

Астероїд зі швидкістю 36 тис. км/год наблизиться до Землі на відстань до 4,5 млн км, що в масштабах космосу дуже близько.

У NASA не позиціюють космічне тіло як потенційно небезпечне для Землі та всього людства. Під це поняття потрапляють усі астероїди, які наближаються до Землі на відстань менше ніж 7,4 млн км і мають розмір понад 150 м. У цьому випадку, астероїд має менші розміри, тому небезпеки не несе. Подібних космічних тіл досить багато пролітає у відносній близькості до Землі.

І якщо з космічними каменями все гранично зрозуміло, є безліч явищ, яким поки що немає пояснень. Наприклад, у NASA відкрито заявили про НЛО, за якими нібито спостерігали очевидці. Нещодавно агентство проаналізувало близько 800 таких заяв – з них невелика частина поки що не може бути пояснена науково.