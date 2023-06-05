К Земле приближается огромный астероид: у NASA раскрыли маршрут и сроки сближения

К Земле приближается огромный астероид 2023 KW2. Максимальное сближение ожидается уже во вторник, 6 июня.

Об этом заявили в Лаборатории реактивного движения NASA. По данным агентства, космическое тело имеет внушительные размеры — диаметр достигает 61 метра.

Астероид со скоростью в 36 тыс. км/час приблизится к Земле на расстояние до 4,5 млн км, что в масштабах космоса очень близко.

У NASA не позиционируют космическое тело как потенциально опасное для Земли и всего человечества. Под это понятие попадают все астероиды, которые приближаются к Земле на расстояние менее 7,4 млн км и имеют размер более 150 м. В этом случае, астероид имеет меньшие размеры, поэтому опасности не несет. Подобных космических тел достаточно много пролетает в относительной близости к Земле.

И если с космическими камнями все предельно понятно, есть множество явлений, которым пока что нет объяснений. К примеру, в NASA открыто заявили об НЛО, за которыми якобы наблюдали очевидцы. Недавно агентство проанализировало около 800 таких заявлений — из них небольшая часть пока не может быть объяснена научно.