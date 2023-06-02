Космическое агентство NASA открыто рассказало о ходе своих исследований, связанных с неизвестными аномальными объектами или явлениями.

Во время заседания, проведенного 31 мая, группа ученых, занимающихся изучением неопознанных воздушных явлений, рассказала, что проанализировала более 800 сообщений о наблюдениях неизвестных летающих объектов (НЛО). Из них лишь небольшая часть пока не может быть объяснена научно.

По словам директор Управления по разрешению аномалий во всех сферах (AARO) Министерства обороны США Шона Киркпатрика, ежемесячно к ним поступают сведения о 50-100 загадочных, на первый взгляд, явлений. Однако лишь 2-5% от общей базы могут являться действительно аномальными.

Так, например, во время заседания публике показали видео, снятое самолетом ВМФ над западной частью США. На нем четко видны яркие световые точки, движущиеся по небу. Оказалось, что это коммерческий авиалайнер, летевший в направлении аэропорта.

Есть и другие истории, связанные с оптической иллюзией. Одной такой поделился бывший астронавт и пилот Скотт Келли. Тогда он с коллегой летел недалеко от города Вирджиния-Бич, и второй пилот был убежден, что они пролетели мимо НЛО.

— Я ничего такого не заметил. Мы развернулись, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, что это был Барт Симпсон — воздушный шар, — сказал Келли под смех публики.

Однако в отчете Пентагона за 2021 год говорится, что из 144 наблюдений, сделанных военными пилотами с 2004 года, только одно из них было объяснено. Все остальные — нет. Официальные лица не исключают возможность внеземного происхождения этих объектов.