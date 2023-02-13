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До Землі летить кілометровий астероїд: у NASA назвали терміни зближення

13 Лютого 2023, 13:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Астероид
Джерело: Depositphotos

До Землі наближається величезний астероїд діаметром близько 1 км. Максимальне зближення об’єкта 199145 відбудеться вже цього тижня.

Про це заявили вчені, які відстежують траєкторію космічних тіл біля Землі. Дані про це опубліковані на сайті Центру вивчення об’єктів, що зближуються із Землею (CNEOS) NASA.

За даними астрономів, мінімальна дистанція між астероїдом і Землею буде близько 4,5 млн км – у 12 разів далі, ніж Місяць від Землі. Максимальне зближення відбудеться вже опівночі 16 лютого. Об’єкт не несе небезпеки нашій планеті, але його розміри значно відрізняються від решти дрібних тіл неподалік.

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Його швидкість – 88 735 км/год, а діаметр – 580 до 1,3 км.

Астрономам навіть вдалося зафільмувати космічний об’єкт – це сталося 9 лютого, коли астероїд був на відстані 14 млн км від Землі.

Крім вивчення астероїдів, вчені також займаються дослідженням сусідніх планет, відомих людству. Наприклад, зовсім недавно було відкрито 12 нових супутників Юпітера. Тепер це планета-рекордсмен із найбільшою кількістю супутників – їх аж 92. До цього лідером був Сатурн із показником у 83 супутники.

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